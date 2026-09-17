Oil Prices Slide as China Presses Iran to Rein In the Houthis

Oil prices are falling on Thursday on some headlines signaling potential de-escalation moves out of the Saudi-Yemen conflict, both via Reuters: China reportedly presses Iran to help rein in the Houthis after Saudi appeal, according to Retuers citing sources Oil prices fell on Wednesday after reports that Saudi Arabia was offering additional crude cargoes through Oman eased some concerns about Middle East supply disruptions, while a smaller-than-expected draw in U.
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