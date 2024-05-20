Депутат Европарламента призвал страны Запада перестать боготворить Зеленского

Вместо того чтобы поставлять оружие Украине и постоянно говорить о российской угрозе, Франции следовало бы взять на себя роль посредника в достижении мира, заявил в интервью «Известиям» евродепутат от Франции Жильбер Коллар.
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