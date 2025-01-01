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Царьград

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Владимир Зеленский заявил, что Трамп сможет добиться победы Украины

Владимир Зеленский заявил, что Трамп сможет добиться победы Украины

В своем новогоднем обращении Зеленский рассказал украинцам про Трампа.Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к гражданам Украины заявил, что избранный президент Дональд Трамп якобы пообещал ему победу в конфликте с Россией.

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