Миф или реальность: почему российская сантехника догоняет и обгоняет импорт

В 2026 году вопрос выбора сантехники стал для покупателей особенно актуальным. Рост цен на импортные товары, изменения в логистике, колебания валютных курсов и расширение ассортимента отечественных производителей заставляют всё больше людей задумываться: действительно ли импортная сантехника лучше, или российские бренды уже способны предложить достойную альтернативу? В этой статье мастер сантехник разберёт, стоит ли покупать российскую сантехнику вместо импортной, какие преимущества и недостатки есть у обоих вариантов.
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