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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Дюпин приостановил карьеру: «Не говорю, что завершил. Хороших вариантов так и не появилось – может, зимой всплывет что-нибудь»

Экс-вратарь «Анжи», « Краснодара » и « Рубина » Юрий Дюпин объявил о приостановке карьеры. 38-летний голкипер находится без клуба после ухода из « Сочи » минувшим летом.

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