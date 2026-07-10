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Политнавигатор

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Россия и Китай начали совместную четырёхуровневую борьбу со Starlink – иноагент Латынина

Россия и Китай начали совместную четырёхуровневую борьбу со Starlink – иноагент Латынина

Россия и Китай приступили к совместному протводействию группировке спутников Starlink. Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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