Россия и Китай начали совместную четырёхуровневую борьбу со Starlink – иноагент Латынина

Россия и Китай приступили к совместному протводействию группировке спутников Starlink. Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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