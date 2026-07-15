Керчь полностью обесточена после атаки БПЛА, сообщил глава городской администрации Иван Кошель. Донецкая группа новостей.
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Керчь полностью обесточена после атаки БПЛА, сообщил глава городской администрации Иван Кошель. Донецкая группа новостей.
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