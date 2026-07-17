Проба 2
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Проба 2

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15 светлых историй о везении, в которых подарки судьбы были внезапнее летнего ливня

15 светлых историй о везении, в которых подарки судьбы были внезапнее летнего ливня

Порой удача поджидает там, где ее совсем не ожидаешь: случайный подарок становится любимым, ошибка при бронировании превращает обычный номер в люкс у моря, а домашнее животное находит нужную вещь в трудную минуту.

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