15 светлых историй о везении, в которых подарки судьбы были внезапнее летнего ливня

Порой удача поджидает там, где ее совсем не ожидаешь: случайный подарок становится любимым, ошибка при бронировании превращает обычный номер в люкс у моря, а домашнее животное находит нужную вещь в трудную минуту.
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