Одна из лучших теннисных ракеток России будет играть за Австралию

Российская теннисистка Дарья Касаткина теперь на соревнованиях будет представлять Австралию. Она получила вид на жительство в этой стране и переезжает в Мельбурн, в субботу, 29 марта, ТАСС со ссылкой на сообщение спортсменки в соцсетях.