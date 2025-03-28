Одна из лучших теннисных ракеток России будет играть за Австралию

Российская теннисистка Дарья Касаткина теперь на соревнованиях будет представлять Австралию. Она получила вид на жительство в этой стране и переезжает в Мельбурн, в субботу, 29 марта, ТАСС со ссылкой на сообщение спортсменки в соцсетях.
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