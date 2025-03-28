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Одна из лучших теннисных ракеток России будет играть за Австралию

Одна из лучших теннисных ракеток России будет играть за Австралию

Российская теннисистка Дарья Касаткина теперь на соревнованиях будет представлять Австралию. Она получила вид на жительство в этой стране и переезжает в Мельбурн, в субботу, 29 марта, ТАСС со ссылкой на сообщение спортсменки в соцсетях.

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