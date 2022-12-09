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«Мбаппе — черепашка‑ниндзя, тащит на панцире Францию». Быстров о Килиане

«Мбаппе — черепашка‑ниндзя, тащит на панцире Францию». Быстров о Килиане

Владимир Быстров назвал сборную Бразилии главным фаворитом ЧМ‑2022, а Францию — теневым. «Бразилия, потому что я за них болел с самого начала.

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