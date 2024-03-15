Военкор Коц: полевой командир-ичкериец заявил об атаке на российскую границу

По мнению журналиста, это отличная "мина" для украинских властей Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), воевавший на стороне боевиков Ичкерии (запрещенная в России террористическая организация) против федеральных сил в Чечне, заявил об участии его террористов в атаке на приграничные регионы России в составе украинских диверсионных групп.