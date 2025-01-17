Выбор редакции: полицейская погоня, каток в парке и новая электричка

Вместе вспоминаем события уходящей пятницы, 17 января Участники общественных слушаний, состоявшихся в администрации Прионежья и касающихся жилого массива Ринда, единодушно высказались против индустрии туризма.
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