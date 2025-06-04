В Армии обороны Израиля сообщили о хаосе в секторе Газа

На улицах сектора Газа участились случаи мародерства и насилия, боевики открывают огонь по мирным жителям, пытающимся получить гуманитарную помощь, рассказала «Известиям» представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
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