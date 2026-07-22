Уитакер обсудил с Зеленским сделку по дронам и перехватчикам США

Мэттью Уитакер, представитель США при НАТО, провел переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским. Обсуждалась сделка президента Трампа по поставкам дронов и ракет-перехватчиков для Patriot, а также запрос Зеленского на дополнительные системы ПВО.