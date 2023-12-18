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Начальника ГУ МВД по Самарской области задержали по делу об откатах

Начальника ГУ МВД по Самарской области задержали по делу об откатах

По версии следствия, Олег Бойко брал часть деньги, которые его подчиненные получали на проверках пожарной безопасностиПравоохранители задержали руководителя главного управления МВД по Самарской области Олега Бойко по подозрению в коррупции.

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