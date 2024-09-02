Трейлер Bleach: Rebirth of Souls с Ичимару Гином Tamsoft и Bandai Namco представили очередного б...

Трейлер Bleach: Rebirth of Souls с Ичимару ГиномTamsoft и Bandai Namco представили очередного бойца-шинигами из файтинга Bleach: Rebirth of Souls в персональном трейлере с подробным описанием и демонстрацией атак и приемов.
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