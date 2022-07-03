Популярные статьи

Свежие комментарии

В НАТО готовятся к нападению

В НАТО готовятся к нападению

До конца года силы быстрого реагирования НАТО должны увеличиться с нынешних сорока тысяч человек до трехсот тысяч Фото: © Global Look Press/Kay Nietfeld/dpaОрганизация Североатлантического договора неизменно уверяет, что создана только для обороны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх