В НАТО готовятся к нападению

До конца года силы быстрого реагирования НАТО должны увеличиться с нынешних сорока тысяч человек до трехсот тысяч Фото: © Global Look Press/Kay Nietfeld/dpaОрганизация Североатлантического договора неизменно уверяет, что создана только для обороны.
До конца года силы быстрого реагирования НАТО должны увеличиться с нынешних сорока тысяч человек до трехсот тысяч Фото: © Global Look Press/Kay Nietfeld/dpaОрганизация Североатлантического договора неизменно уверяет, что создана только для обороны.
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