Адвокат УПЦ МП начал расследование похищения священника в Луцке

Протоиерей Никита Чекман, адвокат канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), в конце июля 2026 года приступил к правовому сопровождению резонансного дела о похищении клирика Иоанна Кузьминского.
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