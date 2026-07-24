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NewsOne

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Адвокат УПЦ МП начал расследование похищения священника в Луцке

Протоиерей Никита Чекман, адвокат канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), в конце июля 2026 года приступил к правовому сопровождению резонансного дела о похищении клирика Иоанна Кузьминского.

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