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Рязанский район объявил о старте пляжного сезона 1 июня

Рязанский район объявил о старте пляжного сезона 1 июня. В этом году на территории муниципального образования планируют открыть 3 пляжа: на озере Ласковское, у ТРК «Окская жемчужина» в Полянском сельском поселении, на озере «Велье» в Алеканово.

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