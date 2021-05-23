Рязанский район объявил о старте пляжного сезона 1 июня. В этом году на территории муниципального образования планируют открыть 3 пляжа: на озере Ласковское, у ТРК «Окская жемчужина» в Полянском сельском поселении, на озере «Велье» в Алеканово.