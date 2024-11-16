Лавров: Россия будет ждать предложений Трампа по Украине

По словам главы МИД РФ, в Москве пока не знают, что собирается предложить избранный президент США Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как Дональд Трамп намерен разрешить конфликт на Украине.
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