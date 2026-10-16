Плотный облачный слой опустился на высоту 60–200 метров, из-за чего в некоторых районах города видимость сократилась до трёх метров, и жители не могли рассмотреть окрестности даже с крыш высотных зданий.
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