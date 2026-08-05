Дмитриев: мигранты из Марокко едут в ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в социальной сети X, что мигранты из Марокко едут в Евросоюз, чтобы поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.