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Очереди в обменники и растерянность: что будет с курсом валют в России

США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, остановив торговлю долларом. США не останавливаются и пытаются новыми санкциями как-то подействовать на Россию, после ограничения торгов долларом и евро на Московской бирже после новых запретов, многие говорят о судьбе американской валюты в РФ, курсе доллара и рубля.

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