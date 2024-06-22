Очереди в обменники и растерянность: что будет с курсом валют в России

США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, остановив торговлю долларом. США не останавливаются и пытаются новыми санкциями как-то подействовать на Россию, после ограничения торгов долларом и евро на Московской бирже после новых запретов, многие говорят о судьбе американской валюты в РФ, курсе доллара и рубля.