А вы слышали, что 80% австралийских животных, 90% насекомых и 80% змей не встречаются больше нигде, кроме как в Австралии? И это уже не говоря о том, что 90% местных змей ядовиты, а от укусов 15% не существует эффективного противоядия, позволяющего человеку пережить их укус? Если слышали, то вот вам еще интересный факт: из 250 […] Сообщение Кладут яйца и смертельно кусаются: Самые необычные обитатели Австралии появились сначала на Дзен дневник.