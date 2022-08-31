Дорогой учитель: СК "Росгосстрах" составила индекс букета к 1 сентября

82% российских школьников будут дарить букеты учителям на 1 сентября, выяснили СК "Росгосстрах" и Банк "Открытие" *.
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