Нет ничего проще, чем приготовить это блюдо.

Вариант подачиИнгредиенты (на 4 персоны) баклажаны – 2 шт. мед – 2 ст. лимон – 1 шт. 3 зубчика чеснока кусочек имбиря (2 см) 1 чайная ложка тмина оливковое масло острый красный перец солить по вкусу зелень для украшения Приготовление Вариант подачи Нарежьте баклажаны ломтиками, посыпьте солью и оставьте на полчаса, пока не исчезнет горечь.
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