В Горно-Алтайске готовят к открытию обновленный детсад №6

Работы по ремонту детского сада №6 "Незабудка" в Горно-Алтайске завершены на 100%. Он откроет свои двери более чем для 130 детей уже 1 сентября, рассказал глава региона Андрей Турчак в ходе проведения "Дня муниципалитета" в Горно-Алтайске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии