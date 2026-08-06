В Горно-Алтайске готовят к открытию обновленный детсад №6

Работы по ремонту детского сада №6 "Незабудка" в Горно-Алтайске завершены на 100%. Он откроет свои двери более чем для 130 детей уже 1 сентября, рассказал глава региона Андрей Турчак в ходе проведения "Дня муниципалитета" в Горно-Алтайске.