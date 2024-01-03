Циркуляр Министерства образования: последуют увольнения

Министерство образования и науки издало циркуляр, адресованный районным и муниципальным советам, о прекращении трудовых отношений с руководителями местных специализированных органов в сфере образования (управлений образования), находящимися в должности в нарушение положений Кодекса об образовании.
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