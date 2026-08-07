Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

77 подписчиков

СКР расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении сургутского застройщика ДСК-1

СКР расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении сургутского застройщика ДСК-1

Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сургутского застройщика АО «Специализированный застройщик «ДСК-1», принадлежащего депутату думы ХМАО Михаилу Сердюка.

Вернуться к статье