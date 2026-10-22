После удара по ГП «Антонов» в Киеве взрывы гремят под Черниговом и на Волыни Удары по Украине продолжились утром 22 октября после ночной ракетной атаки на Киев.
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