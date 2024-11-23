Медведев: Рост военных расходов произошёл из-за спецоперации

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев проинформировал о том, из-за чего правительство державы приняло решение выделять больше денежных средств на обеспечение Вооружённых сил.
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