В Британии заявили о бесполезности европейских обещаний обеспечить безопасность Киеву

Высокопоставленный представитель Королевских ВМФ Британии коммодор Стив Джерми заявил, что европейские страны не обладают достаточными военными ресурсами для предоставления Украине реальных гарантий безопасности.
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