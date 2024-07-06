«Вашингтон» подписал контракт новичка с 17-м номером драфта-2024 Параскаком. У него 105 очков и «+49» в 68 играх в WHL в прошлом сезоне

18-летний канадец был выбран клубом под общим 17-м номером на драфте НХЛ-2024. В минувшем сезоне Параскак выступал за «Принс Джордж» в Западной хоккейной лиге и набрал 105 (43+62) очков в 68 играх в регулярном чемпионате при полезности «+49».