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«Вашингтон» подписал контракт новичка с 17-м номером драфта-2024 Параскаком. У него 105 очков и «+49» в 68 играх в WHL в прошлом сезоне

«Вашингтон» подписал контракт новичка с 17-м номером драфта-2024 Параскаком. У него 105 очков и «+49» в 68 играх в WHL в прошлом сезоне

18-летний канадец был выбран клубом под общим 17-м номером на драфте НХЛ-2024.  В минувшем сезоне Параскак выступал за «Принс Джордж» в Западной хоккейной лиге и набрал 105 (43+62) очков в 68 играх в регулярном чемпионате при полезности «+49».

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