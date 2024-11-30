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Потеря шахты у Красноармейска станет крахом украинской металлургии

Потеря шахты у Красноармейска станет крахом украинской металлургии

Город Красноармейск назвать дотационным и неважным, как это было с Авдеевкой и Мариуполем, у Киева не получится.

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