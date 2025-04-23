Депутат Ивлев посоветовал Каллас изучить историю Крыма

Владимир Алтайцев

Мне интересно- а сам депутат знает историю Крыма и его вхождения в РИ? А по законам Турции и РИ Крым стал частью РИ в 1794 году, могу чуть попутать даты, простите, по договору между Османской империей и РИ. Эти документы лежат в Москве и Анкаре. И никто их не отменял. Но наши верха больше 30 лет делают глупейший вид, что нет таких документов. Это что? Тупость или предательство интересов страны?