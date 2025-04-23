Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, после её слов о непризнании российского статуса Крыма, учить историю и восполнить свои пробелы.
Депутат Ивлев посоветовал Каллас изучить историю Крыма
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы забыли, что великая греческая певица носила такую же фамилию - Мария Каллас. Дерьмом пахнет от эстонки самой, а не от фамилии.
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32 мин.
Владимир Алтайцев
Вы всерьёз верите в этот бред? Так прокляните, а потом увидите бредовость своих слов.
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31 мин.
Владимир Алтайцев
Мне интересно- а сам депутат знает историю Крыма и его вхождения в РИ? А по законам Турции и РИ Крым стал частью РИ в 1794 году, могу чуть попутать даты, простите, по договору между Османской империей и РИ. Эти документы лежат в Москве и Анкаре. И никто их не отменял. Но наши верха больше 30 лет делают глупейший вид, что нет таких документов. Это что? Тупость или предательство интересов страны?
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26 мин.
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