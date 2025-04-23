Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Ивлев посоветовал Каллас изучить историю Крыма

Депутат Ивлев посоветовал Каллас изучить историю Крыма

Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, после её слов о непризнании российского статуса Крыма, учить историю и восполнить свои пробелы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вы  забыли, что великая  греческая  певица  носила  такую  же  фамилию - Мария  Каллас. Дерьмом  пахнет от эстонки  самой, а  не от фамилии.
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32 мин.
Владимир Алтайцев
Вы  всерьёз верите в  этот  бред? Так прокляните, а потом  увидите  бредовость своих слов.
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31 мин.
Владимир Алтайцев
Мне  интересно-  а сам депутат  знает историю  Крыма и его вхождения  в РИ? А  по  законам Турции и РИ  Крым  стал  частью  РИ  в  1794  году, могу  чуть попутать  даты, простите, по  договору  между  Османской империей  и РИ. Эти  документы  лежат в  Москве  и Анкаре. И никто их не отменял. Но наши верха  больше  30  лет  делают глупейший вид, что  нет таких документов. Это что? Тупость  или предательство  интересов страны?
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26 мин.
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