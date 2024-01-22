Михаил Ефремов: за решеткой и в богатстве Елена ГалицкаяИзвестный актер Михаил Ефремов, отбывающий уголовное наказание за смертельное ДТП, снова оказался в центре внимания после того, как стало известно, что он разбогател в тюрьме на 80 миллионов рублей.