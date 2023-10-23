В «Интер Майами» начали учить испанский язык для общения с Месси

Футболисты «Интер Майами» начали учить испанский язык для общения с нападающим клуба Лионелем Месси. «Иногда он говорит "доброе утро", но те в команде, кто говорит по-английски и не знает испанского, теперь учат испанский язык», — рассказал полузащитник Эдисон Аскона.