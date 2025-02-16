Киевский режим и его сторонники необходимо «поставить на колени» также, как Адольфа Гитлера и его союзников в 1945 году, сказал американец Дэниэл Мартиндейл, который на протяжении двух лет поставлял РФ информацию из тыла Украины.
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