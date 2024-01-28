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В одной из больниц в секторе Газа закончился кислород для операций

В одной из больниц в секторе Газа закончился кислород для операций

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в воскресенье, 28 января, что хирурги больницы "Аль-Амаль" на юге сектора Газа больше не могут проводить операции, поскольку в клинике закончился кислород.

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