В одной из больниц в секторе Газа закончился кислород для операций

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило в воскресенье, 28 января, что хирурги больницы "Аль-Амаль" на юге сектора Газа больше не могут проводить операции, поскольку в клинике закончился кислород.
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