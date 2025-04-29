Поддержка севастопольских защитников: участники КТО в Курской области получат все социальные гарантии

Севастополь стал одним из первых регионов, который с учетом положений Федерального закона от 21 апреля 2025 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» разработал поправки в региональный в закон «О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе».