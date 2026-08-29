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Экология по-британски: нано-сенсоры, шпионаж и взлом мозга в одном флаконе

Экология по-британски: нано-сенсоры, шпионаж и взлом мозга в одном флаконе

Британское агентство ARIA запустило новую программу под названием «Повсеместное профилирование частиц».

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