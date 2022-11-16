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Байден проводит с мировыми лидерами встречу на Бали после падения ракет в Польше

Байден проводит с мировыми лидерами встречу на Бали после падения ракет в Польше

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рано утром в среду проводит на индонезийском острове Бали экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента с падением ракеты на территории Польши.

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