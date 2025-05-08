Кадыров прокомментировал свою возможную отставку

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своей возможной отставке. Он заявил в интервью корреспонденту газеты «Коммерсантъ», что обсудит это с президентом России Владимиром ПутинымГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своей возможной отставке.
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