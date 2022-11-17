ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на семнадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1050 =В Космическом Мире существуют Нормы и Законы, регулирующие отношения между Мирами = "Всё вечно, потому что вечна Энергия, а Энергообмен есть лишь равномерное течение Вечности" = Главное, чувствовать Единый Импульс Земли, чтобы этим объединиться в сердце всего Сущего = "Дух - это Энергия, в которой сконцентрирована Суть человека, как Великого подобия Создателя!" = Душа присутствует в теле - в Материи и её развивает через Дух на уровне сознания человека и сознания Мира =Если вы не хотите испортить себе Жизнь, держитесь подальше от тех, кто уже испортил свою = Жизнь не даёт гарантий, но, если у нас нет ожиданий, то любой Путь принесёт удовлетворение и счастье = Интуиция – это наставник Души, который говорит с человеком в те моменты, когда его ум спокоен = Люди боятся того, что внутри, а это единственное место, где они могут найти то, что им нужно =Музыка – это своеобразная медитация, способная привести вас в чувство и гармонию с самим собой =Не надо ждать никаких улучшенных условий для того, чтобы начать совершенствоваться=Не путайте! Вы должны отчитаться за свою Жизнь перед Богом, а не оправдываться перед людьми = Ничего несущественного в Пространстве Галактики нет: всё имеет свои связи и основу взаимодействия = Отказываясь отстаивать свою честь, человек автоматически отказывается и от других прав = Право сделавшего добро — забыть о сделанном добре; обязанность согретого добром — помнить об этом = Свастика обратная (против часовой) - малая Сила, которая противодействует внутри самой Вселенной = Собирайтесь вместе и наделяйте Планету и Человеческую Расу позитивной мысленной Энергией = Судьба - она не дура… Она приводит к вам людей либо тех, которые нужны вам, либо тех, которым нужны вы… =Только тот сможет выпить до дна чашу Любви, кто готов пожертвовать собою полностью= Ты можешь сказать всё что угодно, но твои действия показывают твоё настоящее отношение = Уступки, если они взаимны, то не опускают каждого, а наоборот, поднимают всех к подлинному Миру = Чем больше иллюзий и заблуждений мы отпускаем, тем более интересной и наполненной будет наша Жизнь = «Чтобы получить Любовь… наполните себя ею, пока не начнёте притягивать Любовь, как магнит» = Что такое "совесть"? - Умение оценить свой поступок и нести ответственность за своё поведение = Эго и не подозревает, что, осуждая кого бы то ни было, оно выносит приговор прежде всего самому себе.