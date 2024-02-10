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Эксперт пояснил, что дает настоящую власть на глобальном нефтяном рынке

Эксперт пояснил, что дает настоящую власть на глобальном нефтяном рынке

Чтобы продавать ресурсы по всему миру, Соединенным Штатам приходится с помощью всей мощи влияния государства и вездесущего лобби принуждать правительства союзников и недругов развязывать конфликты и чинить козни.

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