Эксперт пояснил, что дает настоящую власть на глобальном нефтяном рынке

Чтобы продавать ресурсы по всему миру, Соединенным Штатам приходится с помощью всей мощи влияния государства и вездесущего лобби принуждать правительства союзников и недругов развязывать конфликты и чинить козни.
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