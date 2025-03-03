«Монреаль» может отказаться от обмена Эванса, если не получит удовлетворительное предложение (Пьер ЛеБрюн)

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Ранее сообщалось, что «Канадиенс», вероятно, постараются обменять 28-летнего канадского форварда. Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 1,7 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.