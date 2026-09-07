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Парламентские выборы в федеральной земле Саксония-Анхольд завершились ошеломительным результатом

Парламентские выборы в федеральной земле Саксония-Анхольд завершились ошеломительным результатом

Официальное объявление результатов выборов для сторонников "АдГ" стало лишь формальностью. Данные опросов на выходе с избирательных участков уже сигнализировали: "Альтернатива для Германии" не просто побеждает на выборах в Саксонии-Анхольд, а громит главного конкурента - "Христианско - демократический союз" Фридриха Мерца.

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