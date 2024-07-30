Олимпийские игры в Париже: чемпионат русофобии

Оставляю другим комментировать нескончаемый ряд серьезных организационных проблем, ставших нормой во время подготовки к Олимпиаде в Париже, и предлагаю обратить внимание на иной аспект, который в долгосрочной перспективе, несомненно, приведет к серьезным последствиям: на оголтелую русофобию, которая стала синонимом актуальных олимпийских соревнований.