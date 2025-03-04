Военный суд вынес приговор офицеру, бравшему деньги за разрешение на учебу

Приговор в отношении капитана зенитного ракетного Краснознаменного полка, обвиняемого в получении взяток от подчиненных, вынес Одинцовский гарнизонный военный суд в Московской области, 5 марта сообщает издание «Коммерсантъ».
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