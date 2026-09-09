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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Athletic. Олисе – 2-й, Мбаппе – 4-й, Хвича – 6-й, Ямаль – 7-й, Месси – 10-й

Нападающий «Баварии» Харри Кейн считается основным претендентом на получение «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона по мнению The Athletic.

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